Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da elenecek isim kim?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu oynanacak ve bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor adalarında gerilim gün geçtikçe artıyor. Adaya ilk hafta veda eden isim Marcus olmuştu. Artık yarışmacıların ve seyircilerin gözü bu akşamki dokunulmazlık oyununda.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, elenmek üzere bir isim çıkartacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir kişi ve takımdaki performans birincisi bir isim daha söylerek toplam 3 kişi elenmek üzere potaya çıkıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazananı bu akşam oynanacak oyunla belli olacak. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan takım merakla bekleniyor.

Geçen hafta 2 dokunulmazlığıda All Star takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımından Cumali, Yağmur, Marcus eleme potasına girmiş ve Marcus adaya veda etmişti.

ADAYA VEDA EDEN MARCUS KİMDİR?

Survivor 2018 All Star yarışmacısı Marcus adaya veda eden ilk isim oldu. Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Gönüllüler takımında ismiyle izleyiciler tarafından merak edilen 2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Marcus'un Gerçek ismi ne?Peki kimdir Survivor Marcus? İşte merak edilenler…

Marcus'un gerçek ismi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Survivor Marcus yani Yiğit Marcus Aral bu yıl dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmaya erken vedası sevenlerini bir hayli üzdü