Survivor kim gitti? Survivor kim elendi? 7 Mayıs survivor elenen isim (SURVİVOR ELENEN KİM)

Survivorda tüm gözler bu akşamki elemede. Artık tüm çarklar tersine döndü. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyunlarından artık büyük bir hezimet yaşıyor. Peki Survivor kim gitti? Survivorda elenen kim? Survivor kim elendi? İşte survivor eleme ile ilgili tüm merak edilenler...

Survivor kim gitti? Survivor kim elendi? Survivorda adeta nefesler tutuldu. Bu akşamki eleme heyecanını herkes merakla bekliyor. Potada olan isimler şaşkınlıklarını bir türlü üzerlerinden atamadı. Oyunlarda oldukça istikrarsız gözüken ünlüler takımında Turabi ile aralarında olan husümet yüzünden ilişkiler kopma noktasına geldi. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununuda Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunundaki şanssızlığını oldukça kırdı. Ünlüler takımı mağlubiyetten dolayı oldukça üzgün. Potada Ünlüler takımından 3 kişi gitme riski taşıyor. İlk dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler takımında en çok ismi çıkan isim Elif Şadoğlu oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolunu kazanan Mustafa Kemal, elenmek üzere potaya Merve Aydın'ın ismini yazdırdı. Böylelikle ilk oyunda elenecek olan iki kişi belirlenmiş oldu. İkinci dokunulmazlık oyununuda Ünlüler takımı kaybetti. Bu sefer en çok ismi çıkan kişi Turabi Çamkıran oldu. Turabi Çamkıran kendinin ismi çıkınca adeta takım arkadaşlarına savaş açtı. Bu akşam bu 3 kişiden biri elenecek. Peki bu akşam survivorda kim elendi? Survivorda elenen isim kim oldu? Survivor kim gitti? Survivor giden kişi bu akşam belli olacak. Survivor eleme olduğu zaman haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz...

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Turabi bomba gibi patlıyor! 'Dostum değilsiniz'

Oylamada en çok ismi çıkarak eleme potasında yer alan Turabi adeta bomba gibi patlıyor. İsmini duyunca büyük şok yaşayan Turabi, kendisini takımdan ayırıyor. Görüntülerde Adem ile konuşan Turabi, dostum değilsiniz diyerek sitemini belli ediyor. Bundan sonra neler olacağı merak konusu.

SURVİVORDA KİM ELENDİ? SURVİVORDA KİM GİTTİ?

Ünlüler takımı bu hafta adeta büyük bir şok yaşıyor.Peki SURVİVORDA KİM ELENDİ? SURVİVORDA KİM GİTTİ? Bu hafta takımlarından 3 kişi eleme potasında. Bu akşam belli olacak kişi adaya ve hayallerine veda edecek. 3 aday var. Bunlar Turabi, Elif ve Merve Aydın. Bu akşam survivorda kimin gideceği merak konusu olmaya başladı bile. Toplu SMS'ten dolayı elenecek aday aslında belli. Ama seyirciler bu akşam öğrenebilecek. Toplu SMS'e göre en az oyu alarak SMS'ten en alt sırada olan kişi adaya veda edecek. Peki survivor kim elendi? Survivor elenen kişi belli olur olmaz burada olacak.

Acun Ilıcalı, ada konseyinde Turabi'nin isteği üzerine yazılan bütün isimleri açtı. İsimlerin hepsinde kendini gören Turabi, şaşkına döndü.

Turabi'nin oyun cezası daha yeni bitmişti. Anıl ile yaşadıklarından dolayı Acun Medya ekibi bir karar alarak Turabi'ye 5 oyun oynamama cezası vermişti.

SURVİVOR SON ADA KONSEYİNDE OLANLAR:

Survivor 2018 altmış dördüncü bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı ikinci kez kaybeden Ünlüler takımı üçüncü eleme adayını belirledi...

Dokunulmazlık mücadelesinde nefesler tutuldu!

Dokunulmazlık mücadelesinin değeri her geçen gün artıyor. Bu hafta oynanan dokunulmazlık mücadelelerin ikisini de gönüllüler takımı kazandı.

Dokunulmazlık oyununu izlemek için tıklayınız... ( 6 Mayıs dokunulmazlık oyunu izle)

Survivor'da büyük kriz! Turabi oyuna bile çıkmadı...

TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor'da takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, oyuna çıkmayarak tepkisini ortaya koydu.Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Turabi krizi yaşanıyor. Takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, hem adada hem de oyunda ayrı takılıyor. Hatta oyuna bile çıkmıyor.

Sabriye Şengül, Hollandalı rakibini ringe gömdü!

Survivor'un en sevilen yarışmacısı ve WKU Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül dün akşam Hollandalı rakibi Lavande S. Verhaart ile karışlaştı.

Sabriye Şengül, hollandalı rakibini adeta ringe gömerek 3-0'lık skorla kazanan taraf oldu. Yenilen Hollandalı rakip, ringde Sabriye Şengül'ün üzerine yürüyerek bir skandala imza attı.

1 AYDA 3 GALİBİYET

Sabriye Şengül, büyük bir başarı göstererek 1 ayda çıktığı 3 maçın hepsini kazandı.

Şeyda ÖKSÜZ

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Bu akşamki eleme potasında Mustafa Kemal Kurt var. Mustafa Kemal Kurt Ünlüler takımına sonradan katılan yarışmacı. Adada performansı en iyi olanlardan birisi. Bakalım bu elemeden çıkabilecek mi? Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir?

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor'da geçen senede sürekli potaları çıkıp adada kalmayı başaran Adem Kılıççı, bu akşam eleme potasında aday. Geçen sene finalde şampiyonluğu Ogeday'a kaptıran Adem Kılıççı bu akşam adada kalabilecek mi? Peki Adem Kılıççı kimdir?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR?

Survivor 2018'de yarışan Sahra Işık bu akşam potada. Herkes bu akşam kimin eleneceğini merak ediyor. Peki Bu akşam survivorda kim elenecek? Sahra Işık kimdir? İşte detaylar...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

1991 yılında dünyaya geldi, aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil etti.

Sahra Işık’ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Survivor 2018'in kadrosunda yer alan iddialı bir yarışmacı Sahra Işık, yarışmada şu ana kadar topladığı 34 puanla 12. sırada buluyor.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Türkiye rekorları bulunan sporcumuz Birsen Bekgöz hakkında merak edilenler şu şekilde; Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde doğdu. Enka sporcusu olan Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur. Günümüzde hala Türkiye 4×100 ve 4×400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 3:29.42’lik dereceleri ve 400 metredeki 52.15’lik bireysel derecesiyle üç Türkiye rekoru sahibidir.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

20 yaşındadır. Lise mezunudur. 12 yaşından beri spor yapmaktadır. 12 yıldır tekvando ile uğraşmaktadır. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu vardır. 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu vardır. Bu sene Türkiye ikincisi olmuştur.Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımında yer almaktadır.