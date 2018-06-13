Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti |(13 Haziran Survivor'da Elenen İsim Kim?)

Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti |13 Haziran Survivor'da Elenen İsim Kim? Survivor'da hırs rekabet her geçen gün daha da artıyor. Survivor'da kritik oylama yapıldı. Yeni bir dönem başladı. Survivor artık bireysele döndü. Dokunulmazlığı hangi isimler kazandı? Sema, Merve ve Hakan konseyde ismi çıkan adaylar oldu. Bu üç yarışmacıdan hangi isim adaya veda edecek? İşte Survivor ile ilgili tüm detaylar...

Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti |(13 Haziran Survivor'da Elenen İsim Kim?) Survivor'da dokunulmazlığı hangi isimler kazandı?

Survivor'da kim gitti? Survivor'da büyük mücadele hız kesmeden devam ediyor. Finale çok az bir zaman kala hiç bir yarışmacı elenmek istemiyor. Bu hafta Survivor'da şoke eden gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı bu haberleri arka arkaya sıraladı. Yarışmacılar duydukları karşısında hayrete düştü. Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak? Son konseyde Mustafa Kemal Kurt'un Survivor'dan elenmesinin ardından Turabi beklemedği bir durumla karşı karşıya kaldı. Turabi sakatlığı nedeniyle artık yarışmalarda yer alamayacak. Acun Ilıcalı doktor Metin Kuş ile yaptığı toplantıdan çıkan sonucu açıkladıktan sonra Turabi üzüntüye boğuldu. Gözleri dolarak konuşan Turabi Ben razıyım bırakmak istemiyorum. Acun abi gözünü seveyim yapma. Beni buradan alırsan ben daha kötü olurum" dedi. Damla'da son oyunda bileğinden sakatlık geçirerek oyunlarda Turabi ile birlikte oynayamadı. Öte yandan Survivor artık bireysele döndü. Yarışmacılar bundan sonraki oyunları bireysel olarak sürdürecek. Survivor'da kritik oylama yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isimler Nagihan ve Adem oldu. Nagihan ve Adem dokunulmazlığı kazandığı için konseyde birer kişinin adını söyleme hakkı kazansı. Adem Kılıççı Hakan'ın Nagihan ise Sema'nın ismini verdi Konseyde bütün yarışmacılar oylamaya gitti Oylamada en çok ismi çıkan Merve eleme adayları arasında yer aldı. Böylelikle Sema, Hakan ve Merve üçlüsü potaya çıktı. Eleme potasından hangi isimler galip çıkacak, Hangi isim Survivor hayallerine veda edecek. Survivor'da dokunulmazlığı hangi isimler kazandı? Ödül oyunu kuralı değişti. Ödül oyununda kazanan kişiler belli sayıda kişiyi ödüle götürebilecek. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor canlı izle! Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu. Survivor sevenler bu soruların cevabını merak ediyor. Hepsi ve daha fazlasına haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz...

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SURVİVORDA 12 HAZiRAN'DA ELENEN İSMİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Survivor'da elenen isim 13 Haziran akşamı açıklanacak. SEMA, HAKAN, MERVE ÜÇLÜSÜNDEN HANGİ İSİM ADAYA VEDA EDECEK? Açıklandığında haberimizde olacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da artık bütün sitem değişti. Survivor 2018'de Kıbrııs finaline günler kala dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysele dönen oyyunda kızlar ve erkekler ayrı ayrı dokunulmazlık oyunu oynadı. Kıran kırana geçen bireysel mücadelede galip gelen isimler Nagihan ve Adem oldu. Nagihan ve Adem bu hafta kendini korumaya alan iki yarışmacı oldu. Konseyde isimleri söylenmeyecek. Aksine birer isim çıkaracaklar.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da eleme adaylarının kimler olduğu sorusu cevabını buldu. Yeni sistemle birilikte elemeye 3 aday çıktı. Konseyde bütün yarışmacılar isim yazdı. Bunun sonucunda ismi en çok yazılan aday Merve oldu. Dokunulmazlık kazanan Adem, Hakan'ın ismini Nagihan İse, Sema'nı ismini verdi. Bu 3 yarışmacı potaya çıkan isimler oldu...

Survivor'da 12 Haziran'da adaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVORDA ADAYA VEDA EDEN İSİM MUSTAFA KEMAL OLDU.

Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak?

Survivor son bölümde Acun Ilıcalı’da herkesi şoke eden bir açıklama geldi. Ilıcalı “Turabi seninle ilgili konuşmamız lazım. Önemli bir konu var. Çok geçmiş olsun. Metin abinin yaptığı araştırma sonucu durumunun tahminimizden daha büyük bir hasar görmüşsün. Öğrendiğimiz kadarı ile bundan sonra Survivor’da oyun oynama şansın gözükmüyor. Eğer oynarsan şu aşamada sakatlığın kalıcı bir şekle dönüşebilir.” dedi.

Turabi: Ben razıyım bırakmak istemiyorum. Acun abi gözünü seveyim yapma. Beni buradan alırsan ben daha kötü olurum. Yarışırım.

Acun: O durumda değilsin Turabi.

Turabi: Benim acı eşiğim yüksek. Acun abi ben her şeyimi verdim. Çatlak yüzünden beni alma.

Acun: Burada bizim için çok değerli bir yarışmacısın. Uzun bir süre geçirdik. Bu sağlık konusu. Doktorumuz oynayamaz dediği yerde senin orandaki hasar çok ciddi bir duruma dönüşebilirmiş.

Turabi: Ben kabulüm abi yapma.

Acun: Seni şuan elemeyi düşünmüyoruz. Eleme konuşması yapmıyorum. Ama oynama şansın da yok.

Turabi: Ben oynayacağımı ispatlayabilirim.

Acun: Metin abi geldikten sonra bu durumu ispatlayacak. İki gün sonra karar verilecek. Benim verebileceğim bir karar değil. Kararları ben vermiyorum. Yapım ekibi var öyle karar veriyoruz. Metin abiyi bekleyeceğiz. Bir kez daha konuşalım. Bundan sonraki süreç ile ilgili aday gösterilebiliyorsun. Metin abinin raporlarını bekliyoruz.

ACUN YENİ ELEME SİSTEMİNİ DUYURDU

Survivor 2018 doksan beşinci bölümde Acun Ilıcalı, ada konseyinde haftada iki eleme olacağını duyurdu. Ilıcalı, 'Yarın dokunulmazlık oyununu oynanacak. Sonrasnda bir dokunulmazlık daha olacak. Ve bu hafta iki eleme olacak' dedi.

Survivor'da Hakan - Mustafa kavgası

Survivor'da bu akşam yine ortalık karışıyor. Mustafa Kemal ve Hakan Hatipoğlu arasında sinirler geriliyor. Hakan Hatipoğlu konser oyunu sırasında adeta çılgına dönüyor. Ödül oyununda, Mustafa`nın sözlerine tepki gösteren Hakan çok sinirleniyor. Mustafa`nın üzerine yürüyen Hakan yerde duran top sepetini de atmak için almaya çalışırken takım arkadaşları araya giriyor. Hakan`ı durdurmaya çalışan Adem de bu defa Hakan`a sert tepki gösteriyor.

Survivor'da sürpriz ödül

Survivor yeni bölümde Alp Kırşan`ın sunacağı ödül oyununda kazanan takımı büyük bir sürpriz bekliyor. Zorlu parkurda yapılacak ödül oyununu kazanan takım, adalarından ayrılarak Despacito şarkısıyla dünyayı sallayan Luis Fonsi konserine gidecek.

SURVIVOR'DA SEMA KRİZİ

Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşandı. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekildi. Gönüllüler bu duruma aşırı sinirlenirken Hakan Hatipoğlu, Sema'nın şov yaptığını belirtti. "Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var?" çıkışında bulunuyor. Daha sonra devreye Acun Ilıcalı giriyor ve Seme'ya yaptırım uygulanacağını söyledi. Sema ise kendisini savunmayan eski takım arkadaşları Damla, Hilmi Cem ve Murat'a sitemde bulundu.