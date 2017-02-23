Survivor Erdi'ye şok benzetme!

İletişim oyununda Tarık Mengüç ile çıktığı mücadeleyi kazanan Erdi Ünver'in yorumuna Furkan Kızılay'dan çok ilginç bir benzetme geldi.

'Survivor 2017'de ünlüler takımı adına yarışan Furkan Kızılay, ünlü komedyen Şafak Sezer'in başrolde yer aldığı 'Kolpaçino' filmi üzerinden rakip yarışmacıya ilginç bir göndermede bulundu.

"TAM KOLPAÇİNO"

Tarık Mengüç ile mücadelesinden galibiyetle ayrılan Erdi Ünver, "Halatta ayağım takıldı. İki saat çıkamadım halatta" dedi. Olay yarışmacı, "Tarık abinin yarı yaşındasın" sözleri üzerine ise "Ondan 10 kilo fazlam var" karşılığını verdi.

Bu sözleri duyan Furkan, "Hani 'Kolpaçino' filminde vardı ya; Dua etsinler ayağım kaydı, yoksa ben atardım. Tam Kolpaçino" ifadelerini kullandı.

Milliyet