Survivor All Star 2018 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı ? Survivor 2018 2. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Survivor 2018'in 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?. Survivor 2018 all star fragmanını artık buradan izleyebilirsiniz. Survivor sezonunun en heyecanlı zamanını geçirecek olan yarışma için adeta nefesle tutuldu. Survivor 2018'in 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı. Peki Survivor 2018 all star fragmanını nasıl izleyebiliriz? İşte tüm bu soruların cevabı burada yer alıyor...

Survivor 2018 All star 10 Şubat 2018 tarihinde başladı. Survivor 2018'in 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı ? İlk bölümde, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama seramonide olan Ünlüler takımı yarışmacılarına 'Bugün içinizden biri gönüllüler takımına geçecek' dedi ve bu isim Hakan Hatipoğlu oldu.2. bölüm fragamanı ise henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

SURVİVOR ALL STAR 2018'İN 2.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Gönüllüler takımı

Cumali Akgül Birsen Bekgöz Ramazan Kalyoncu Gizem Kurtulan Melih Özkaya Yağmur Banda Ecem Karaağaç Nevin Yanıt Baltacı Anıl Berk Baki Funda Alkayış Gamze Aksu Marcus

Ünlüler takımı

Hilmi Cem İntepe Merve Aydın Murat Ceylan Sahra Işık Nihat Doğan Damla Can Turabi Çamkıran Sema Aydemir Adem Kıllıççı Nagihan Karadadere Hakan Hatipoğlu Ümit Karan

Ünlüler takımında bir yarışmacı gönüllüler takımına geçecek. Survivor 2018 All Star'ın 1.bölümünde Acun Ilıcalı kimin gönüllüler takımına geçeceğini açıklayacak.

Şeyda ÖKSÜZ