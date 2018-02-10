Survivor All Star 2018 1.bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2018 1. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Survivor 2018'in 1. bölüm fragmanı yayınlandı.Survivor 2018 all star fragmanını artık izleyebilirsiniz. Survivor sezonunun en heyecanlı zamanını geçirecek olan yarışma için adeta nefesle tutuldu. Survivor 2018'in 1.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Survivor 2018 all star fragmanını nasıl izleyebiliriz?

Survivor 2018 All star'a saatler kaldı. Survivor 2018'in 1.bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Acun Ilıcalı şok bir açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama seramonide olan Ünlüler takımı yarışmacılarına 'Bugün içinizden biri gönüllüler takımına geçecek' dedi.

Kısa süreli şok yaşayan Ünlüler takımında durumlar ne olacak merakla bekleniyor.

SURVİVOR ALL STAR 2018'İN 1.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Gönüllüler takımı

Cumali Akgül Birsen Bekgöz Ramazan Kalyoncu Gizem Kurtulan Melih Özkaya Yağmur Banda Ecem Karaağaç Nevin Yanıt Baltacı Anıl Berk Baki Funda Alkayış Gamze Aksu Marcus

Ünlüler takımı

Hilmi Cem İntepe Merve Aydın Murat Ceylan Sahra Işık Nihat Doğan Damla Can Turabi Çamkıran Sema Aydemir Adem Kıllıççı Nagihan Karadadere Hakan Hatipoğlu Ümit Karan

Ünlüler takımında bir yarışmacı gönüllüler takımına geçecek. Survivor 2018 All Star'ın 1.bölümünde Acun Ilıcalı kimin gönüllüler takımına geçeceğini açıklayacak.

Şeyda ÖKSÜZ