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Survivor 31 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da 31 Mayıs ödül oyunu nasıl sonuçlandı? gibi aradığınız soruların cevapları bu haberimizde yer alıyor. Yayınlandığı her akşam reyting rekorları kıran Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül için yarışacaklar. Finale çok az bir zaman kala artık mücadele çok daha zorlaşmaya başladı ve iki takımda ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Peki 31 Mayıs Survivor Ödül oyunu kim kazandı? İşte detaylar...
Survivor'ın 85. bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölümde müthiş bir ödül oyununa çıkacaklar. Alp Kırşan'ın sunumuyla ekrana gelecek bölümde yarışmacılar, ödülü duyduğunda ise büyük sevinç yaşıyorlar.