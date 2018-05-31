Survivor 31 Mayıs Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Gönüllüler takımından geçen hafta Yağmur'un adaya veda etmesinin ardından Gönüllüler takımının nasıl bir performans sergileyecek heyecan içerisinde bekleniyor. Ünlüler ve Gönüllüler ödül için karşı karşıya geliyor. Survivor'da 31 Mayıs ödül kimin oldu? İşte bu soruların cevapları...

Survivor 31 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da 31 Mayıs ödül oyunu nasıl sonuçlandı? gibi aradığınız soruların cevapları bu haberimizde yer alıyor. Yayınlandığı her akşam reyting rekorları kıran Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül için yarışacaklar. Finale çok az bir zaman kala artık mücadele çok daha zorlaşmaya başladı ve iki takımda ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Peki 31 Mayıs Survivor Ödül oyunu kim kazandı? İşte detaylar...

Survivor 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'ın 85. bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölümde müthiş bir ödül oyununa çıkacaklar. Alp Kırşan'ın sunumuyla ekrana gelecek bölümde yarışmacılar, ödülü duyduğunda ise büyük sevinç yaşıyorlar.