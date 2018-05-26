Survivor 26 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 26 Mayıs elemeden kimler çıktı!

Survivor 26 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da kim elendi? gibi tüm merak ettikleriniz bu haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Survivor 26 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gib sorularının cevabını buradan bulabilirsiniz. TV 8 ekranlarında yayınlan Survivor 2018 All Star'da finale doğru yaklaşırken seyirciler Survivor'da 26 Mayıs'ta dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar. Yine yarışmanın izleyicileri Survivor'da 26 Mayıs'ta dokunumazlığı kimin kazandığını öğrenmek istiyorlar. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım eleme adayları çıkaracak. Peki Survivor 26 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bütün detaylar haberimizde...

BÜYÜK ÖDÜLÜN İLK ETABINI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ödül iki etaptan oluştu. Oyunun ilk etabı bu akşam oynandı. İki takımda ödülün ilk etabını kazanıp rahat bir nefes almak istiyordu. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı 10-7'lik skorla gönüllüler oldu ve gönüllüler avantajı sağladı.

TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta iki takım yarışmacıları arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bu ödülün ayrıntılarını açıklanmıştı ve yarışmacılar çılgına dönmüştü. Ödülü kazanan takım Türkiye'ye gidip ailesiyle görüşme fırsatı yakalayacaktı. İstedikleri her şeyi yapabilecek olan yarışmacılar ödülü kazanmak için son ana kadar mücadele verdiler. Fakat gülen taraf gönüllüler takımı oldu ve gönüllüler takımı Survivor'ın bu yılki en büyük ödülünü kazandılar.