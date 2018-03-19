Survivor 18 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye çıkan isimler kim? Survivor'da kim GİTTİ

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanın doruklara ulaştığı yarışmada dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki 18 mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi? Survivor'da elemeye kim çıktı? Survivor'da elemeye çıkan isimler belli oldu. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu ile ilgili tüm detaylar...

Survivor'da her dokunulmazlık oyunu iki takım içinde çok önemli bir hal aldı. En son oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden All star takımında Murat Ceylan, Damla Can ve Nihat Doğan eleme adayı olarak eleme potasına çıkmıştı. All star takımında en çok ismi yazılan isim Nihat Doğan olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Turabi, Damla Can'ın ismini söylemişti. Haftalık performansı kazanan isim ise Sema olmuştu. Sema'nın eleme adayı olarak çıkarttığı isim ise Murat Ceylan olmuştu. En azı oyu alarak adaya ve Kıbrıs hayallerine veda eden isim Nihat Doğan oldu. Peki 18 mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye çıkan isimler kim oldu? Survivorda dokunulmazlık oyununu kazanan kim? Survivor'da elemeye kim çıktı... İşte Survivorda dokunulmazlık oyunu detayları...

ELEMEYE ÇIKAN İSİMLER BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, ada konseyine gitti. Konseyden en çok ismi çıkan İpek oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Nagihan, Ramazan'ın ismini verdi. Funda ise Birsen'in ismini söyledii. Böylelikle eleme potasında Bİrsen, Ramazan ve İpek elenmek üzere çıktı.

18 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu oynanacak. Peki 18 mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivorda elemeye çıkanlar isim kim oldu? Dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadele ile geçti. Dokunulmazlık oyununu kazanan 10'a 5 skorla All star takımı oldu.

Dokunulmazlık oyunu skoru; All Star 10 - 5 Gönüllüler

Gönüllüler takımı bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nagihan Karadere oldu. Nagihan Karadere'de elenmek üzere bir isim çıkaracak.

ALP KIRŞAN PERFORMANS BİRİNCİSİNİ AÇIKLADI!

Alp Kırşan, bireysel dokunulmazlık oyunundan performans birincisini açıkladı. Gönüllüler takımının performans birincisi Funda Alkayış oldu. Artık Funda bireysel dokunulmazlık oyununda yer almayacak ve elenmek üzere ismi yazılmayacak. Performans birinciliğini kazanan Funda, ada konseyinde elenmek üzere bir isim söyleyecek.

Son oyunda Elif ve Birsen karşı karşıya geldi. Elif, Birsen'i yenerek takımına 10. sayıyı getirdi. Böylelikle dokunulmazlık oyununu galibi oldu. 18 Mart dokunulmazlık oyunu kazananı All star takımı oldu.

Dünkü ödül oyununda kısa süreli gerginlik yaşayan Gönüllülerden Batuhan ile All star'dan Turabi dokunulmazlık oyununda tekrar karşı karşıya geldi. Oyun alanına giderkende kısa süreli gerginlik yaşadılar.

Oyun alanından oyunun başlamasını beklerken, Batuhan, Turabi'ye dün oyunda şaka yaptığını ve onun anlamadığını söyledi. Turabi ise Batuhan'a sert çıkarak tepki gösterdi. Batuhan, Turabi'ye oyun esnasında 'tamam şimdi göreceğiz' diyerek gerilimi sonlandırdı. İki tarafın karşılaştığı oyun sonrası takımına puanı kazandıran isim Turabi oldu. Turabi Çamkıran, kazandığı oyun sonrası sevinç gösterisini yapmayıda ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı aynı zamanda oyun öncesinde yaptığı açıklamada Survivor tarihinde bir ilki açıkladı. Ilıcalı, oynanan bu dokunulmazlık oyununun Survivor tarihinin en uzun havuz parkuru olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklaması şöyle;

'Kaybeden takımdan bir kişi adaya veda edecek. Survivor tarihinde bir ilki yaşayacaksınız. Gelmiş geçmiş en uzun havuz parkuru bu oyun. Bugün illk defa oynayacaksınız. İki taakım içinde yeni bir parkur bu. Gerçekten aylar sürdü bu parkuru inşa etmemiz'

Dokunulmazlık oyununda Sema ile İpek karşı karşıya geldi. Geçen senenin başarılı yarışmacısı Sema, bu senede performansıyla göz doldurmayı başardı. Oyunlarda sona gelindiğinde İpek, atışlarda erken sevindi. Başarılı atış yapan İpek, platformdaki tüm sayıları düşürdüğünü sandığı için erken sevindi ancak Sema, İpek'ten önce davranıp tüm sayıları devirmişti. Böylelikle Sema takımına 1 puan kazandırmış oldu.

Dokunulmazlık oyununda bukez Murat ve Hakan karşı karşıya geldi. Oyunun start almasını bekleyen iki yarışmacı arasında ilginç bir diyaloğ yaşandı. Hakan oyun alanına gelirken, Murat ona 'Hakan beni bazı konularda hayal kırıklığına uğrattın. Beni bazı insanlarla aynı kefeye koydun. Hiç beklemezdim' dedi. Hakan ise Murat'a karşılık olarak 'konuşuruz' dedi.

SEMA SERAMONİDE İSYAN ETTİ!

Bu haftaki oynanacak dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, havuz parkurunda Funda'nın bir önceki oyunda boğulma tehlikesi atlattığı için oynamayacağını belirtti. Bu duruma çok sinirlenen All star takımı yarışmacısı Sema, duruma tepki göstererek; 'Bu oyun dokunulmazlık oyunu, bizim takımdan değil de yüzme bilmeyen gitsin ozaman, Adaletli olsun burası Survivor' dedi.

İki yarışmacıda karşılıklı sözlü tartışmaya girerek gerginlik oluşturdu. Acun Ilıcalı ise olayın Funda'ya kaldığını oynayıp oynanamak ona kalmış diyerek ortalığı yatıştırdı. Funda ise, karşı takıma 'Ben muhattap olduğum kişilere açıklamasını yaptım, size açıklama yapmak zorunda değilim. Ben oynamıyorum' diyerek oyuna katılmadığını açıkladı.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta dokunulmazlığı All star takımı kaybetmişti. Dokunulmazlığı kaybeden All star takımında en çok ismi çıkan Nihat Doğan adaya veda etmişti.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

FUNDA BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI

Survivor gönüllülerin favori yarışmacılarından biri de Funda Alkayış, su parkurunda olan yarışmada suya atladığı esnada boğulma tehlikesi atlattı. Suya batan Funda kenarda bekleyen yarışmacıları çok korkuttu. Funda'nın yardımına ekiptekiler ve yarışmacılar koştu.

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Alkayış, 2009 yıılında başladığı sporu hayatına dahil etti ve dövüş sporları olan Kick Boks, Wushu ve Muay-Thai ile uğraşmaktadır.

50 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 24 maçta 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atan Alkayış'ın 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir Apak, 17 Ağustos 1985 (33 yaşında) tarihinde Bursa'da doğmuştur. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci bir atlet olan Aydemir, geçmiş yıllarda da heptatlon branşında boy göstermiştir.

2012 yılındaki Londra Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkı elde eden Sema Aydemir, 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir.