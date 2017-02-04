Sürücüye haciz şoku

Giresun’un Eynesil ilçesinde, bir kişinin, haberi olmadan üzerine açıldığını iddia ettiği 3 cep telefon hattına borçlarından dolayı aracına haciz konuldu.

Bilgisi olmadan 3 GSM hattına 300 liralık borçtan dolayı icraya verildiğini belirten Fahri Sofu, “Bilgim olmadan adıma hat açılıyor ve bana borç geliyor bu işi anlamıyorum. Tek istediğim adalet” dedi.

GSM şirketinden yaklaşık 3 ay önce kendisine icra kağıdı geldiğinde şaşırdığını belirten Sofu, konuyu araştırınca üzerine haberi olmadan 3 GSM hattı açıldığını ve ödenmeyen borçlar yüzünden icraya verildiğini öğrendiğini söyledi.

Borçlar yüzünden zor durumda kaldığını belirten Sofu, “Devamlı seyahat halindeyim ve zaman zaman otellerde kalıyorum. Mecburen otellere kimlik bırakıyorum. Haberim olmadan bu yolla bir GSM şirketinden üzerime 3 tane hat alınıyor. Kimlik fotokopimi kullananlara firma ve bayi bu hattı neye göre veriyor anlamadım. 3 ay önce İstanbul 1’nci noterden bana icra kağıdı geldi ve ben de avukatı aradım. Avukat bana “Gidin en yakın savcılığa suç duyurunda bulunun” dedi. Ben de Görele ilçesine giderek Savcılığa suç duyurusunda bulundum. 3 ay sonra tekrar bana aynı GSM şirketi “borcunuzu ödemezseniz aracınıza haciz koyacağız” mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için sonuna kadar mücadele edeceğini ifade eden Sofu, “Bu nasıl bir sistemdir. Bu sorunu çözmek için nereye gideceğiz. Kullanmadığım ve haberim olmayan 3 hat için bana icra geliyor. Durum böyle olunca bizde mağdur olduk. Bu işin sonuna kadar takipçisiyim, böyle bir iş olamaz. Yetkililere sesleniyorum, ben mağdurum ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Fikret Bodur



