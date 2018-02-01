Suriyeliler Türkçe öğreniyor !

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan dolayı kaçarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sığınan Suriyelilere, Siverek Halk Eğitim Merkezinde, Türkçe okuma ve yazma kursları veriliyor.

Siverek Halk Eğitim Merkezinde verilen kursa, çok sayıda Suriyeli yetişkin ve çocuk başvurdu. Türkçe öğretmenleri tarafından hafta içi her gün iki üç saat verilen derslerde, Suriyeli vatandaşlar Türkçe öğreniyor. Siverek Halk Eğitim Merkezinde Türkçe öğretmenliği yapan Mahmut Batuk, "Burada Suriye’den gelen kardeşlerimize Türkçe öğretiyoruz, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için. Buraya ilk geldiklerinde hiç Türkçe bilmiyorlardı, şimdi kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar Türkçe öğrenmişler. Ayrıca okuma ve yazma da öğreniyorlar. Bu kurslar Suriyeli kardeşlerimizin günlük hayatlarına çok faydaları oluyor. Siverek’te yaşayan tüm Suriyeli kardeşlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

15 yaşındaki Halepli Hediye Mustafa, "Bu kursa gelip Türkçe öğreniyoruz, bu sayede hem anlıyor ve hem de konuşuyoruz. Çarşıya, ya da hastaneye gittiğimizde zorlanmıyoruz” şeklinde konuştu.

Siverek’te 4 yıldır yaşayan Hatice Ahmet ise "Türkiye’yi ve Siverek’i çok seviyoruz, buranın milleti çok iyi. Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bahattin Yolaçan

