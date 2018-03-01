Suriyeli yolcular otobüsçüye pahalıya mal oldu

Gaziantep’ten Fethiye ve Marmaris’e sefer yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü şoförüne, yazıhanesinden seyahat izin belgesi sorulmadan bilet kesilen 3 Suriyeli yolcu yüzünden 3 bin 400 lira para cezası kesildi.

Gaziantep’ten Fethiye ve Marmaris’e sefer yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsüne, Şehirlerarası Yolculuk İzin Belgesi sorulmadan bilet kesilerek Gaziantep’ten Adana’ya gidecek 3 Suriyeli yolcu bindirildi. Suriyeli oluklarından habersiz olduğu yolcularla yoluna devam eden ve Adana girişinde güvenlik kontrolü için durdurulan otobüsteki yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Suriye uyruklu olan ve Göç İdaresi'nden belgelerinin bulunmadığı anlaşılan 3 yolcu için sürücü Ali Rıza Ertuğrul’a 3 bin 400 TL para cezası kesildi.

Yazılan ceza karşısında büyük şok yaşayan maruz kalan otobüs şoförü Ali Rıza Ertuğrul; “Gaziantep-Kilis’ten çıkıp Marmaris’e gelmek üzere yola çıktığımızda, Gaziantep’teki yazıhane yolcuları otobüse bindiriyor. Bu yolcuların içindeki 3 tanesi Suriyeliymiş. Bizim bunu bilme şansımız yok. Şoförün yolcuya kimlik sorma şansı da yok. Adana’ya 30 kilo metre kala yol kontrolünde güvenlik güçleri bu yolcuların kimliklerine baktığında Suriyeli olduğunu görüp, 'Kaptan bu yolcular Suriyeliymiş. Bu yolculardan size ceza yazacağız’ diyorlar. İtiraz etmeme rağmen bana 3 bin 400 lira ceza kesildi" dedi.

Otobüste bilet kesme yetkilerinin olmadığını, yolcuların terminalden biletli olarak alındığını söyleyen Ertuğrul, “Suriyeli yolcuların izin belgesi yokmuş. Ama biz bunu nasıl soracağız. Yolcuya Suriyeli misin? Yolculuk izin belgen var mı diye sormak zaten bize yasak. Bununla yazıhane ilgileniyor. Yazıhane de görevli elemanlar var onlar ilgileniyor. Biz otobüste bilet dahi kesemiyoruz, dışarıdan yolcu alamıyoruz. Bundan ben nasıl sorumlu olabilirim? Suriyeli yolcular Gaziantep’ten binip Adana’ya gidiyorlardı. Ben yol kontrolü sırasında öğrendim. Adli makamlara şikayette bulunmak istedim. Ama avukatım 'Mahkemeyi kazanamayız. Gerek yok' dedi. Bu konuyu Cumhurbaşkanına kadar anlatacağım. Diğer otobüs şoförü arkadaşlarımı bu konuda uyaracağım ama onlarında yolcuya karışma şansı yok. Nasıl bilecek?” diye konuştu.

Murat Yalçın

