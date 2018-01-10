Suriyeli işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak reklam tabelasına çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Abdurrahman A. (22) yönetimindeki 48 JR 092 plakalı minibüs, Antalya- Fethiye karayolu Eşen Mahallesi’nde yoldan çıkarak reklam panosuna çarptı. Kazada şoför ile Suriye uyruklu işçiler Rim el Farac, Hanan al Farac, Ahlem Cemal, Bassam Almohimid, Abulrezzak Al Muhammed, Batoul Al Farac, Hasan Muhammed, Mahmud Faraç, Hatice El Faraç, Rahaf El Muhammed, Amune Muhammed ve Mone Ressum hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Çoğunun ayakta tedavi edildiği öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Minibüs şoförünün hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi. Suriyeli işçilerin Fethiye’den Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi’ne serada çalışmaya gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Yalçın