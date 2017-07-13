Suikast Timi duruşmasında ‘Hero’ yazılı tişört gerginliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi davasında sanıklardan Gökhan Güçlü’nün üzerine giydiği ‘Hero’ yazılı beyaz tişört mahkemede gergin anlara neden olurken, Mahkeme başkanı duruşma salonunu boşalttırdı.

Sanıklardan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görevli eski Astsubay Gökhan Güçlü, duruşma salonuna gelirken üzerine giydiği beyaz tişört üzerinde büyük harflerle İngilizce ‘HERO’ yazan ve Türkçesinin ‘Kahraman’ yazılı tişört ile duruşmaya katıldı.

Duruşmanın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal, söz alarak sanıklardan birisinin üzerinde Türkçesi ‘Kahraman’ olan ‘HERO’ yazılı tişört bulunduğunu belirterek, “Bunlar devlete hala meydan okuyorlar tişörtün çıkarılmasını talep ediyorum” dedi. Bunun üzerine sanık avukatları da söz alması sonrası salon bir anda karşılıklı olarak sanık ve müdahil avukatları arasında söz düellosuna dönüşmesi üzerine mahkeme başkanı salonun boşaltılmasını ve duruşmaya ara verdiğini açıkladı.

Duruşma tekrar başladıktan sonra Mahkeme Başkanı sanık Gökhan Güçlü'yü kürsüye “Gel bakiyim buraya” diyerek sanık Gökhan Güçlü’yü kürsüye çağırdı. Gökhan Güçlü’nün üzerinde ‘HERO’ yazılı tişört giydiği tutanaklara geçirildi. Mahkeme Savcısı Ali Cenk’in görüşü soruldu. Savcı Cenk, Gökhan Güçlü’nün üzerinde bulunan tişört ile alakalı olarak, verdiği mesaj itibari ile duruşma kültürüne uymadığını, söz konusu tişörtün değiştirmesi sonrası duruşmaya alınmasını, aksi taktirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istedi.

İngilizce 'kahraman' anlamı içeriyor

Mahkeme tarafından ‘HERO' yazısının İngilizce ‘Kahraman’ olduğu ve bir mesaj içerdiğini belirterek, güvenlik güçleri tarafından getirtilen yedek tişörtü giymesi, tişörtün değiştirilmesinin ardından mahkemeye alınması kararını açıkladı.

Güçlünü’nün bu karara gülmesi üzerine mahkeme Başkanı sanığın mahkeme disiplinine uygunsuz şekilde davrandığını kayda geçirdi. Güçlü jandarma tarafından salondan çıkartılırken, söz almak istedi. Güçlü, “Cezaevinden bana üç tişört verildi. Müşteki avukatları hangi tişörtü giymemi istiyorsa getirsinler onu giyeyim. Bu tişörtü bana cezaevi yönetimi verdi. Bugün için duruşmaya katılmayacağım’ dedi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı avukatlarının tepki göstermesi üzerine salonda tartışma çıktı. Bu esnada bazı sanık ve sanık yakınlarının alkış tutması üzerine tartışmalar daha da büyüdü. Bunun mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Bekir Tosun

