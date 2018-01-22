Sudanlı öğrencilerden, Türk askerine dua

Afrin’e yönelik operasyon sürerken, Türkiye’nin desteğini esirgemediği Sudanlı öğrenciler, Kuran-ı Kerim hep bir ağızdan Fetih suresini okuyarak Türk askerine dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Türk askerine dünyanın farklı noktalarından da destek mesajları geliyor. Afrikalı çocukların Türk bayrağı ve “Zeytin Dalı” yazılı pankartla yaptıkları duanın ardından benzer görüntüler Sudan’dan geldi. Türkiye’nin hiçbir zaman yardımını kesmediği Sudanlı Kuran-ı Kerim öğrencileri her fırsatta Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ediyorlar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e operasyon düzenlemesi ile Sudanlı öğrenciler hep bir ağızdan Fetih suresini okudular. Kuran-ı Kerim medresesi Öğretmeni Şeyh Muhammed, İHA’ya verdiği röportajda, “Aslında işin aslı biz Müslümanlar olarak birlik içinde birbirimize dua etmeliyiz. İnşallah bu öğrenciler Türkiye için her gün Kuran-ı Kerim okuyacak ve hatim indireceklerdir” dedi.

Müştak Saygın