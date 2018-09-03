Su hattı bir anda patladı, asfalt paramparça oldu

Bodrum’da su isale hattı bomba gibi patladı. Asfaltı paramparça eden patlamanın ardından 4 metrelik çukur oluştu.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki DSİ ana isale hattı patladı. Patlamayla birlikte tonlarca su sokaklardan aktı. Haber verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, patlamanın olduğu bölgeye gitti. Hızlı bir şekilde çalışma yapmaya başlayan ekipler, kısa süreliğine bölgenin suyunu kesti. MUSKİ ekiplerinin patlamadan dolayı 4 metre derinliğinde, 6 metre eninde büyük bir çukurun oluştuğu noktada çalışma başlattığı bildirildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için MUSKİ 4 ekibini patlama olan bölgeye gönderdi. Yaklaşık 6 saat içerisinde mahalleye tekrar su verildi.

Eren Ayhan

