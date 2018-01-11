Stepnesinden hoparlörüne her yerinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli’nde polis ekiplerinin durduğunu minibüsün her tarafından uyuşturucu çıktı. Minibüsün her yerine zulalanmış 111 kilo eroin ele geçirilirken, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Başarılı operasyonları ile uyuşturucuya adeta geçit vermeyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi ekipleri, 2018 yılının ilk büyük operasyonuna imza attı. Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik ekipleri, Van’dan yüklenen uyuşturucunun İstanbul’a gideceği bilgisine ulaştı. Zanlıların uyuşturucu yüklenen araç ile yola çıkması üzerine ekipler operasyona start verdi. TEM otoyolunda takibe alınan minibüs Kocaeli sınırları içinde durduruldu. Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerinin kendilerine aile süsü vererek yolculuk yaptığını fark etti. Araçta bulunan M.L.Ç, oğulları A.Ç. ve A.Ç ile aileleri gözaltına alındı. İlk incelemede aracın gözle görülür yerlerinde hiçbir maddeye rastlanamadı. Araç detaylı incelenmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada narkotik madde arama köpeği Millow otomobilin yanına yaklaştırıldı. Millow’un uyuşturucu zulalanmış araca verdiği tepki polis ekiplerini bile şaşırttı.

Stepneden, hoparlöre uyuşturucu zulası çıktı

Köpeğin tepkisinin ardından Narkotik dedektifleri, hemen aracın zulalarını sökmeye başladı. Önce torpido kısmını açan ekipler, onlarca eroin paketini çıkarmayı başardı. Aracın arka kısmında ise sökülen her kapağın altından eroin paketleri çıktı. Aracın subwoofer tabir edilen hoparlöründe bile paket paket eroin çıktı. Ekipler eroini kucak kucak taşıdı.

Narkotik ekiplerinden "Nusret" taklidi

Bir Narkotik polisinin uyuşturucuyu ‘Nusret’ taklidi yaparak araçtan çıkarması tüm ekibi güldürdü. Narkotik Suçlarla Mücadelesi ekipleri, başarılı operasyon sonrası birbirilerini tebrik etti. Zanlıların, uyuşturucu yükledikleri otomobilin Kocaeli’nde Narkotik ekiplerine yakalanmaması için 41 plaka taktıkları belirlendi. Poşetlere doldurulan 111 kilo eroin, polis ekipleri tarafından taşınırken, M.L.Ç ile oğulları A.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan Kocaeli ile hiçbir bağlantıları olmaması rağmen, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı operasyonlarından kurtulmak için, uyuşturucu tacirlerinin böyle bir yöntem tercih ettiği tespit edildi.

İstanbul ile doğu illerinin bağlantı noktasında bulunan ve önemli bir konumda yer alan Kocaeli'nde yapılan başarılı operasyonlar dikkat çekiyor. 2017 yılında Türkiye ikincisi olarak başarısını derecelendiren Kocaeli Narkotik ekipleri, 2018 yılı içinde uyuşturucu tacirlerine gözdağı vermiş oldu. Uyuşturucunun her türlüsü ile amansız mücadelenin devam edeceğini ifade eden Narkotik ekipleri, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Refik Fidan

