Son referandum anketinde 'Evet' rekora gidiyor

A&G’nin 7 coğrafi bölge ve 42 ilde 3 bin denekle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Ocak ayının son haftasında Türkiye genelinde yaptığımız araştırmada 16 Nisan tarihinde oylayacağımız yeni Hükümet Sistemine dair bazı yargıları vatandaşlara sorduk. bugün bu sayfada yayınlanan ve henüz yayınlanmamış bazı yargıların nasıl yorumlanması gerektiğini yarınki köşemde değerlendirmeye çalışacağım.

Araştırmanın künyesi

Araştırma, 28-30 Ocak tarihleri arasında Türkiye sınırları içinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1.509’u kadın, toplam 3 bin 22 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır.

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı-tabakalı-tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde ilçe, kır-kent ağırlığına uyulmuştur.

Araştırma raporunda yer alan Büyükşehir verileri, statü olarak büyükşehirleri değil nüfusu büyük olan şehirleri yani metropolleri ifade etmektedir.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven sınırları içinde \%1.8’dir.

Araştırmada gidilen iller

Araştırmada gidien iller Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak’tır.

Siyasi Partiler

Evet diyenler yüzde 61.5, hayır diyenler ise yüzde 19.7 çıktı.

Cinsiyet

Kadın seçmenlerin yüzde 40.9’u bilmiyor veya yanlış biliyor.

18-30 yaş seçmenin 37.9’u yanlış biliyor veya bilmediğini söylüyor.

Kararsızların \%51.8’i referandumda oylanacak sistemde siyasi partilerin olmadığını veya bilmediğini söylüyor.

Milletvekilleri ve meclis var mı?

‘Bilmiyorum’ diyen kadınlar yüzde 24

Kadın seçmenlerin \%37.2’si bilmiyor veya yanlış biliyor.

Eğitim seviyesi

Üniversite mezunu seçmenlerin yüzde 22.3’ü milletvekilleri ve meclis yok diyor.

İlkokul ve daha alt eğitim gruplarında yer alan seçmenin \%46.3’ü Cumhurbaşkanlığı sisteminde siyasi partilerin olmadığını veya bilmediğini söylüyor.

Koalisyon olur mu?

Referanduma giderken seçmenlerin yarıdan azı, \%47.9’u yeni sistemde koalisyon olmaz diyor.

Kadın seçmenlerin \%56.0’sı, ilkokul ve daha alt eğitim gruplarında yer alanların ise \%60.8’i, koalisyon olur veya bilmiyorum diyor.

Referandumda ne diyeceğine henüz karar vermediğini söyleyenlerin \%48.2’si, oylanacak yeni sistemde koalisyon olup olmayacağını bilmediğini söylüyor.

Milliyet