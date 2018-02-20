Son dakika... TSK açıkladı! '1715 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715 oldu.

Zeytin Dalı Harekâtında 74 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 1715’e yükseldi.

Zeytin Dalı Harekâtı 32’nci gününde başarıyla devam ederken, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusunun da Afrin’e ilerleyişi sürüyor. Harekat kapsamında kara ve hava operasyonları sonucunda 74 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bin 715’e yükseldi.