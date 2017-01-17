Son dakika: Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov yakalandı. Reina saldırganının yakalanma anı

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta yakalandı. Kırgız arkadaşının evinde yakalanan teröristin Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. İşte Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un yakalanma anı ve tüm detaylar haberimizde...

Reina saldırganının saklandığı evde arama

Reina saldırısının yakalandığı sitedeki görgü tanığı olay anını anlatırken polisin bölgedeki önlemleri ve evde aramaları sürüyor. Yılbaşında İstanbul Ortaköy’de gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırının zanlısı İstanbul Esenyurt’ta düzenlene operasyonla yakalandı. Reina saldırganın saklandığı binanın 2 alt katında oturan İlker Atak isimli vatandaş operasyon seslerine tanık olduğunu belirterek “Saldırgan benim 2 üst katımda yakalandı. Gece 23.43'de gürültülere uyandım ben. Öncelikle kavga olduğunu düşündüm. Hatta 155 polis ihbar hattını arayarak kavga ihbarında bulundum. Sonrasında özel harekat polislerinin operasyon düzenlediğini fark ettim. Ön etabında öncellikli bir şahısı çıkarttılar. Bu esnada yaklaşık 20 dakika bağırtılar ve gürültüler devam etti. Yani operasyon 20 dakika sürdü. Darp sesleri bağırtılar vardı. Ondan sonra 1 tane şahıs çıkarttılar sakallı. O teröristin akrabası olduğu söyleniyor. Ondan sonrasında 3 tane bayan çıkarttılar; 1'i siyahi. 1 tane çocuk çıkarttılar 3-4 yaşlarında. En sonrasında da, yaklaşık 40 dakika sonrasında da teröristi çıkarttılar. Ben site kurulduğundan beri burada oturuyorum. Sitemizde güvenlik kamerası eksiğimiz var. Fakat KGS diye bir cihaz var bunu okutarak kapıdan giriş yapabiliyoruz. Bu cihazı elde etmeyen hiç kimse siteye giriş yapamaz. Dikkatimi çeken son bir şey oldu. Son 10 günde siteye çok sayıda siyahi vatandaşın giriş-çıkış yaptığını gördüm.” ifadelerini kullandı. Polis ekiplerinin saldırganın saklandığı evde arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Reina saldırganı İstanbul Emniyetinde

Yılbaşı gecesi Ortaköy’de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov ile birlikte 5 şüpheli Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ortaköy’de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristi yakalamaya yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, teröristin kaçış güzergâhlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, teröristin Esenyurt’ta olduğunu tespit etti. Takiplerini yoğunlaştıran polis ekipleri teröristin Esenyurt’a bağlı Haramidere’de bir sitede olduğunu belirledi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında terörist Abdulkadir Masharipov ile birlikte adreste bulunan 1’i Kırgız, 1 Senegalli, 1 Mısırlı ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Terörist Abdulkadir Masharipov’un gözaltına alınmamak için özel harekat polislerine direndiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öte yandan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda hücreyi çökerttiği öğrenildi.

Ortaköy zanlını yakalanmasına ilişkin İstanbul emniyetinde basın açıklaması yapılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yarın sabah zanlının yakalanmasına ilişkin İstanbul Valisi ve İl Emniyet Müdürünün katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirecek. Yılbaşında İstanbul Ortaköy’de gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırının zanlısı İstanbul Esenyurt’ta düzenlene operasyonla yakalandı. Zanlının yakalanmasına İlişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yarın sabah 10.30'da İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından basın toplantısı düzenlenecek.

Operasyonun ardından polislerin birbirlerine sarılarak tebrik ettikleri görüldü

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden teröristin yakalanma anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının yakalanmasının ardından polislerin bir birbirlerine sarılarak kendilerini kutladıkları görülüyor. Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen operasyonun ardından yakalandı. İstanbul Esneyurt’ta lüks bir sitede yapılan operasyona yakalanan zanlının evden çıkarılması anı sitede oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının polislerin arasından çıkarıldığı görülüyor. Ekiplerin bir birlerine sarılarak operasyonun başarılı geçmesinden dolayı kendilerini kutladıkları görülüyor. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin daha sonra çevrede toplanan kalabalığı evlerine geçmesi konusunda uyardıkları görülüyor.

Reina saldırganı Esenyurt'ta yakalandı

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta yakalandı. Kırgız arkadaşının evinde yakalanan teröristin Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov yakalanması için Türkiye genelinde operasyon düzenleyen özel harekat ve istihbarat elemanları 17. günün sonunda katliamcının izini İstanbul Esenyurt'ta bir sitede buldu. Arkadaşına ait evde kaldığı belirlenen katliamcı düzenlenen operasyonla kıskıvrak ele geçirildi. Teröristin yanında oğlunun da bulunduğu iddia edildi.

Teröristin etrafındaki çemberi gittikçe daraltan, 39 kişiyi gözaltına alıp yüzlerce saatlik MOBESE kaydı ve güvenlik kamerası görüntüsü izleyen istihbarat elemanları yurt dışına kaçtığı öne sürülen katili nihayet ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilmesi beklenen teröristin emniyette sorgulanmaya başlanacağı bildirildi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda teröristin yakalanma anına ait görüntüler, yakalanan kişinin Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov olduğunu doğruluyor.

Tugay Saday - Murat Solak-Volkan Kayalar

İŞTE SALDIRGANIN YAKALANDIKTAN SONRAKİ İLK FOTOĞRAFI

SALDIRGANIN YAKALANAN KIRGIZ ARKADAŞI