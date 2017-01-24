Son dakika! Mark Zuckerberg öldü mü? Facebook kurucusu Zuckerberg öldü haberi...

Sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in öldüğü sosyal medyada iddia edildi. Peki Mark Zuckerberg öldü mü?

Son Dakika haberi! Facebook kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg'in öldüğü iddia ediliyor. Mark Zuckerberg öldü mü? Trafik kazası geçirdiği de iddialar arasında yer alıyor. Tüm detaylar haberimizde.

guncelhaberajansi.com'da yer alan habere göre Sosyal medyada Facebook’un kurucusu ve Ceo’su Mark Zuckerberg’in öldüğü iddiaları hızla yayıldı. Peki dünyanın en zengin en genç iş adamı olan Mark Zuckerberg öldü mü?

Sosyal medya sitesi Twitter’da gündeme giren #RipZuckerberg etiketiyle tt olan tag ile kullanıcılar Zuckerberg’in öldüğünü ileri sürüyor. Konu Türkiye'de de TT listesine girerken yayılan haberlerre göre ise Facebook CEO’su ünlü iş adamı Mark Zuckerberg geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetti.

Konunun muhtemelen sosyal medya yalanı olduğu tahmin ediliyor. Bilindiği gibi sosyal medya kullanıcıları daha önce de bir çok ünlü ismi öldürmüştü...

Facebook’un kurucusu genç milyarder Mark Zuckerberg Kimdir?

Mark Zuckerberg, 14 Mayıs 1984 yılında New York eyaletinin White Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir Musevi çocuğu olarak yetiştirilmesine rağmen ateist olduğunu açıklamıştır. Lisede çeşitli bilim dallarında bir çok ödül kazanan Zuckerberg, ABD’nin en önemli üniversitelerinden Harvard’a girdi ve bilgisayar bilimini okudu. Üniversitenin ilk yılında, okulun en yakışıklı ve en güzel kızlarının seçilebildiği Facemash isimli bir internet sitesi kurdu. Sitede Harvard'daki tüm öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulması için üniversitenin veri tabanına girmesi gerekiyordu. Veri tabanını hacklediği ortaya çıkan Mark Zuckerberg, yaptığı bu eylem sonrası disipline verilince okulu bıraktı. . Harvard’lı öğrencileri internet üzerinde buluşturmak için Facebook isimli, ona şu anki servetini getirecek olan siteyi kurdu. Site ününü Harvard’da okuyan öğrencilerin dışına çıkardı, kısa süre içinde dünyada bir sürü kullanıcıya sahip olan bir site halini aldı. 2012 yılı içinde 1 milyar kullanıcıya ulaştı. Ayrıca onun bu başarısını anlatan " Birkaç Düşman Edinmeden 500 Milyon Arkadaş Kazanamazsınız" sloganıyla Sosyal Ağ adlı bir film çekilmiştir. 19 Mayıs 2012 tarihinde ise, uzun süredir sevgilisi olduğu Priscilla Chan ile evlenmiştir.