Son dakika haberleri! Şampiyonlar Ligi kura çekimi |Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda İspanya'nın güçlü ekiplerinden Sevilla ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Vardar oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Mekedonya'nın Vardar takımı oldu.

​İŞTE UEFA EŞLEŞMELERİ

VARDAR (MKD) - FENERBAHÇE (TUR)

Panathinaikos (GRE) - Athletic (ESP)

Shkëndija (MKD) - Milan (ITA)

Osijek (CRO) - Austria Wien (AUT)

Apollon (CYP) - Midtjylland (DEN)

FH (ISL) - Braga (POR)

Crvena zvezda (SRB) - Krasnodar (RUS)

Club Brugge (BEL) - AEK (GRE)

Everton (ENG) - Hajduk Split (CRO)

Viitorul (ROU) - Salzburg (AUT)

Ajax (NED) - Rosenborg (NOR)

Altach (AUT) - M. Tel-Aviv (ISR)

BATE (BLR) - Olexandriya (UKR)

Marítimo (POR) - Dynamo Kyiv (UKR)

Dinamo Zagreb (CRO) - Skënderbeu (ALB)

Utrecht (NED) - Zenit (RUS)

Legia (POL) - Sheriff (MDA)

Plzeň (CZE) - AEK Larnaca (CYP)

PAOK (GRE) - Östersund (SWE)

Domžale (SVN) - Marseille (FRA)

Ludogorets (BUL) - Sūduva (LTU)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşen kura çekimi sonucu oluşan tüm eşleşmeler ise şu şekilde:

Karabağ - Kopenhag

Apoel - Slavia Prag

Rijeka - Olympiakos

Celtic - Astana

Hapoel Beer Sheva - Maribor

Medipol Başakşehir - Sevilla

Young Boys - CSKA Moskova

Napolı - Nice

Hoffenheim - Liverpool

Sporting Lizbon - Steau Bükreş

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu kuralarının ardından Medipol Başakşehir, İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Eşleşmeyi İHA muhabirine değerlendiren Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, "Sevilla dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen takımlarından bir tanesi. Biz de tecrübeli bir ekibiz. Bu sene transferde eski yıldızlarını topladılar ve hem ligde hem de Avrupa'da hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve gruplara kalabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin gediklisi

Sevilla'nın kulüp profiline bakıldığında UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. İspanyol ekibinin 3'ü üst üste olmak üzere tam 5 UEFA Avrupa Ligi zaferi bulunuyor. Takım ayrıca bu zaferlerine bir kere de UEFA Süper Kupa'yı ekleme başarısı gösterdi. Sevilla 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götürmeyi başarırken, 2006 yılının Süper Kupası'na da sahip olmuştu.

Dikkat çeken isimler

Sevilla ekibinin kadrosunda dikkat çeken yıldızlar bulunuyor. Kadro değerine bakıldığında takımın en dikkat çeken ismi 30 milyon Euro'luk değere sahip olan Kongo asıllı Fransız ön libero Steven N'Zonzi. 20 milyon Euro değere sahip İspanyol kaleci Sergio Rico'nun ardından dikkat çeken bir diğer isim ise 18 milyon Euro'luk Franco Vazquez. Inter'den kadroya katılan ve 16 milyon Euro değere sahip Arjantinli Ever Banega ise dikkat çeken isimler arasında.

Kjaer'i kadrosuna kattı

Sevilla, son olarak Türkiye'de Simon Kjaer'i kadrosuna katarak gündeme gelmişti. İspanyol ekibi Danimarkalı stoper için Fenerbahçe'ye 12,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu transfer Sevilla tarihinin en pahalı stoper transferi olarak kayıtlara geçti.

Sevilla geçtiğimiz sezonu La Liga'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından dördüncü olarak tamamlamıştı.