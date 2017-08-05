Son dakika haberleri! Amasya’da otobüs kazası: 6 ölü, 35 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün soğan tarlasına devrildiği feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı. Şoför ile birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 35 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu’ya giden ve içinde 53 kişinin bulunduğu özel bir firmaya ait 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde kontrolden çıkarak soğan tarlasına devrildi. Çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edilirken, kazada sürücü İhsan Güleryüz’ün de aralarında olduğu 4 kişi olay yerinde, Tuğçe Duran Suluova'da, Murat Eği ise Merzifon'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada 35 kişi de yaralandı. Yan yatan otobüste sıkışan cenazeler olay yerinden kaldırılarak otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da kaza yerine gelerek kurtarma ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

Kaza anını anlatan otobüsün ikinci kaptanı, "Ben yatıyordum. Şoför arkadaşın önüne araba çıkmış. Ona vurmayayım diye kendini öldürdü" dedi.

Ambulanslarla Amasya merkez, Merzifon, Suluova ve Samsun'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



Murat Çelik A.

