Son dakika haberi... E-Devlet'ten bir yenilik daha |E-Devlet miras sorgulama nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden yeni bir uygulama daha vatandaşların hizmetine açılacak... Bir yakınınızdan miras kalıp kalmadığını öğrenmek artık çok kolay olacak. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden artık “Mirasçılık Belgesi" işlemlerini en kısa sürede yapacak. Peki, E-Devlet'ten Miras sorgulama nasıl yapılır? haberimizden öğrenebilirsiniz...

Geçtiğimiz günlerde "Soy Ağacı" ve "Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmetini başlatan ve milyonları uykusuz bırakan e-Devlet uygulaması bu kez de "Mirasçılık Belgesi" hizmeti verecek. 6 Mart'ta hizmete sunulacak olan Miras sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

Konuyla ilgili olarak e-Devlet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

e-Devlet'ten "Miras Sorgulama" nasıl yapılır?

e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açınız. Daha sonra kullanıcı bölümündan T.C ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapınız. Daha sonra anasayfada bulunan arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır.

Miras sorgulama hizmeti 6 Mart tarihinden itibaren uygulanacak

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.