Son dakika: Benzine zam geldi! İşte son fiyatlar

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş zam geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul'da 5,57 liradan 5,68 liraya, Ankara'da 5,62 liradan 5,73 liraya, İzmir'de ise 5,58 liradan 5,69 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına da 13 kuruş zam yapılmıştı.