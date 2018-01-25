Soğuk havada dışarıda kalan evsizler unutulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soğuk hava şartlarında dışarıda kalan evsizlere bu yıl da kapılarını açtı. Yüzlerce evsiz, kış ayı boyunca karınlarını doyurup sıcak bir ortamda kalma imkanı buluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) her yıl olduğu gibi bu yılda evsizlere sahip çıktı. Aralık ayı itibariyle soğuk havalarda dışarıda kalan evsizler, bu yıl Esenyurt’ta bulunan merkezde İBB’nin misafiri oldu. Konakladıkları yerlerde kendilerine sıcak yatacak bir ortamın yanı sıra, yıkanacakları banyolar, 3 öğün yemek,sosyalleşebilecek alanlarda yine ekipler tarafından sağlanıyor. Düzenli olarak kadın erkek ayrı ayrı 300 kişiden fazla insanın barınabildiği yerde kalan evsizlerin hikayeleri ise yürekleri burkuyor.

“AİLEMİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİM”

Yaklaşık 30 yıldır sokakta yaşadığını söyleyen 62 yaşındaki Ali Demirtürk, “Daha önce sokakta kalıyordum. 30 yıldır sokakta yaşıyorum. Ailem Çorum’da trafik kazasında hayatını kaybettim. İnşaatlarda çalışıyordum daha önce” dedi.

Muzaffer Bulut Ak ise 22 yıldır dışarıda kaldığını ifade ederek düzenli olarak çalışmak istediklerini ifade etti. Ak, “Ailemle aram bozuk olduğu için 10 yaşından beri dışarıda kalıyorum. Genellikle dışarıda elimden geldiği kadar çalışıyorum çalışmadığım zamanlarda ise halk dilinde lokantalardan rica ederek yemek yeme durumum oluyor. Etrafımızdaki insanların bakış açısı değişmediği sürece kimse kimse iş vermiyor. Biliyorum belki de çok zor güvenmesi ama bir ihtimal bir şans verilse keşke. Annem babam öldü ama üvey ağabeyim var. Burada sabah kahvaltısını yapıyoruz daha sonra haberleri izleyip çarşıya gidiyoruz. İş aramaya gidenler oluyor. Öğlen yemeğine yetişip burada gelip televizyon izliyoruz. Ne iş olsa çalışıyorum” diye konuştu.

Ak, Afrin’de şehit olanların ailelerine baş sağlığı dilediğini de ifade ederek, “Şu anda Afrin’deki Mehmetçik kardeşlerimize ağabeylerimize ve onlara Rabbim güç versin” şeklinde konuştu.