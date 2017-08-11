Siverek'te alacak verecek kavgasında kan aktı: 3 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinde silahlarına sarılan gruplar arasında çatışma yaşandı. Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği şahıslardan 3'ünün öldüğü belirlenirken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kavgada hayatını kaybedenlerin cesetleri morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cuma Sarı

