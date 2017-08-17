Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı...

Sivas'ın Zara ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Zara ilçesi Kanlıarmut mevkinde meydana geldi. Yusuf Yiğit idaresindeki 25 DJ 512 plakalı otomobil sollama yaptığı sırada Nuri Karabulut idaresindeki 08 K 7439 plakalı tıra arkadan çarptı bu sırada Cuma Yılmaz idaresindeki 31 D 7879 plakalı saman yüklü kamyonette kazaya karıştı. Kazanın ardından şoför Yiğit ve Karabulut araçlarından inerek kazaya bakmak istedi. Bu sırada Mehmet Ali Kaş idaresindeki 80 GC 725 plakalı su yüklü tır araçların arasına daldı. Kazanın ardından yola saçılan su şişelerine çarpan Bilal Işık idaresindeki 06 FP 0925 plakalı tırda kazaya karıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 25 DJ 512 plakalı araçta bulunan Aysel Körpe ve Fatma Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan araçlarda bulunan Kadriye Sarıgül (67), Cuma Yılmaz, Yusuf Yiğit, Nisanur Yiğit, Bahadır Sefa Yiğit, Bilal Işık ve Nuri Karabulut yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası 80 GC 725 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Ali Kaş jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Yiğit - Onur Erden - Veysel Korkmaz - Aydemir Kadıoğlu