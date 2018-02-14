Sıla ’Trafik Hayattır’ için yolda

Ünlü pop müzik sanatçısı Sıla, kurumsal sorumluluk platformu ’Trafik Hayattır’ için yola çıkıp kamera karşısına geçti.

Vlogger Rahşan Gülşan ile birlikte İstanbul’dan Kapadokya’ya uzanan keyifli bir yolculuğa çıkan Sıla, yolculuk esnasında emniyet kemeri kullanımından sinyal vermenin önemine kadar trafikte hayat kurtaran önlemler ile ilgili önemli mesajlar verdi.

14 Şubat tarihinden itibaren Trafik Hayattır platformu tarafından Youtube kanalında ve Facebook’ta yayınlanmaya başlanan vlog, Rahşan Gülşan’ın Sıla’yı telefonla araması ile başlıyor. Esprili ve eğlenceli bir dille yapılan konuşmanın ardından anında yola çıkan ikili, Ihlara Vadisi, Uçhisar ve Kapadokya’ya uzanan eğlenceli yol hikayesinde izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. İkili kimi zaman Kaymaklı Yeraltı Kenti’nde gezerken, kimi zamanda Ihlara Vadisi’nde doğa ile baş başa keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. Yolculuğun ikinci gününde ise kar yağışı sürprizi ile karşılaşan Sıla ve Rahşan Gülşan, beyaza bürünen Kapadokya’da doğanın tadını çıkarmayı ihmal etmiyor.

YENİ ALBÜM YOLDA

Yolculuk esnasında trafik kurallarından bahseden ikili ayrıca Sıla’nın yapım aşamasında olan yeni albümünün müjdesini de veriyor. Sıla, vlogda yeni albümle ilgili olarak şarkıları yazmaya devam ettiğini, bazı şarkıların tamamlandığını, bazılarının ise aranje aşamasında olduğunu belirtiyor. Sıla, videonun finalinde ise kendisinin söz ve müziğini yaptığı ve Ceylan Ertem tarafından seslendirilen ’Esmer’ ile 2012’de hayatını kaybeden Neşet Ertaş’tan ’Gönül Dağı’ türküsünü özel olarak ’Trafik Hayattır’ için seslendiriyor.

JİNGLE İLE 20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞILDI

2004 yılından bu yana toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla ’Trafik Hayattır’ kurumsal sorumluluk platformu kapsamında trafik güvenliği ve trafikte sorumluluk yaklaşımına yönelik farkındalık projeleri gerçekleştiriyor. Trafik Hayattır Projesi kapsamında geçen yıl ’emniyet kemeri’, ’aşırı hız’, ’cep telefonu’ ve ’araçta çocuk güvenliği’ olmak üzere 4 ana mesaj çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Gençlere yönelik radyo Jingle yarışması da gerçekleştiren Doğuş Otomotiv’in Trafik Hayattır! Jingle’ı Nil Karaibrahimgil tarafından seslendirildi ve jingle, 20 milyondan fazla kişiye ulaştı.