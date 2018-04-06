Siirt’te Cumhurbaşkanı hazırlıkları

AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katılmak için 8 Nisan pazar günü Siirt'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar sürüyor.

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğan Mahallesi’ndeki Kapalı Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenecek olan mitingle halka hitap edeceğini, daha sonra 6. Olağan Kongresine katılacağını söyledi. Çalapkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşku içinde karşılayacaklarını ve kongrenin de yüksek katılımlı geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi önce kentte hazırlıklar sürüyor. Siirt-Kurtalan karayolunda temizlik ve yol yol çalışmaları yapılırken, Doğan Mahallesi’nde mitingin yapılacak alandaki moloz ve toprak yığınları kepçelerle temizlendi.

Mehmet Niyazi Deniz