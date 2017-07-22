Sıcaktan bunalan Adanalılar adeta kenti boşalttı

Kuzey Afrika sıcaklarının etkisini göstermeye devam ettiği Adana’da vatandaşlar denize ya da yaylaya gidince kent, adeta 'hayalet şehir'e döndü. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde ise çok az sayıda insan dışarıda görüldü.

Hafta sonu kentte hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü tatilinde ya evlerinde kalmayı ya da denize veya yaylalara gitmeyi tercih etti. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan şehirler arasında olan Adana’da da bu sebeple kent merkezi boşaldı.

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde ve Atatürk Parkı’nda çok az sayıda insan dışarıda görüldü. Bu sebeple kent merkezi adeta ‘hayalet şehir’i andırdı. Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ağaçlarının gölgelerinin altında güneşten korundu.

Güneşten korunan bir vatandaş ise “Hava daha çok sıcak olacak. İnsanlar çareyi gitmekte buldu. Parklar ve caddeler boşaldı. Bizler mecbur buradayız” diye konuştu.

Umutcan İşledici