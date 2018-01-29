Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı !

Çorum’un Kargı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. 25 yolcunun bulunduğu otobüsteki yangını fark ederek yolcuları tahliye eden sürücü, olası bir faciayı önledi.

Olay, Sinop-Boyabat yolu üzerinde Karakise köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boyabat istikametinden Kargı istikametine gitmekte olan 19 RF 754 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev aldı. Motor kısmından çıkan alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin söndürdüğü otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının otobüsün elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, yolcular olay yerine gelen firma yetkilileri tarafından başka bir otobüse bindirildi. Yangınla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Turan Ozan Acar