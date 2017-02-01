Sentetik esrarla yakalanan şahıs uyuşturucu ticaretinden beraat etti

Samsun'da sentetik esrar ile yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan bir kişinin yargılandığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti' suçundan beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde yaklaşık 2.5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Libya doğumlu olduğu öğrenilen İ.A.’yı (35) takibe aldı. Yakalanan İ.A.’nın üzerinde yapılan aramada satışa hazır 5 paket içinde 6 gram sentetik esrar ele geçti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.A., hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık İ.A., "uyuşturucu ticareti" suçlamalarını kabul etmedi. Mahkeme heyeti İ.A.'nın beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Muammer Ay

