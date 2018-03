SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN İZLE! Sen Anlat Karadeniz 10.bölüm fragmanı | Sen Anlat Karadeniz fragman

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN İZLE! ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in 9.bölümü ATV ekranlarında yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN İZLE... SEN ANLAT KARADENİZ 10.BÖLÜM FRAGMANI... ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz 9. bölümüyle ekranlarda yer aldı. Nefes ile Tahir'in çukura sürüklenmesi izleyenleri duygulandırdı.Camide dövülmüş halde bulunan Berrak, Nefes'e ne yapacak? Sen anlat karadeniz 9.bölümüyle nefesleri kesti. Sen Anlat Karadeniz fragmanı... Peki Sen Anlat Karadeniz 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 10.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizden öğrenebilirsiniz...

Sen Anlat Karadeniz'in 9.bölümündeki son sahne adeta izleyenleri şaşırttı. Nefes gibi kocası tarafından işkence gören kadını canlandıran Berrak, meğer Vedat'ın adamı çıkıyor. Vedat'a, 'Başardım, bana inandı' diyor. Berrak'ın ilerleyen zamanlarda Nefes'e ne yapacağı merak konusu olurken, dizinin 10.bölüm fragmanı heyecanla beklenıyor. Peki Sen Anlat Karadeniz 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ANLAT KARADENİZ'DE 9.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu topraklar bana memleket, sana gurbet!"

Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.