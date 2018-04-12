Sen Anlat Karadeniz bitti! Duygulandıran görüntü ortaya çıktı

ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinden sonra izleyenleri duygulandıran bir görüntü ekrana yansıdı.

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz bu akşam yayınlandı. 12.bölümü izleyenler nefes almadan izledi. Dizi biter bitmez son sahnenin arkasından izleyenleri duygulandıran bir yazı geçti. Türkiye'de olan çocuk gelinlerle ilgili bilgi verilen yazıda 'Çocuk gelin sayısının en az olduğu beş şehirden 3'ü Karadeniz'de. Bunlar Trabzon, Rize, Artvin' yazıyordu. Bu bilgiler karşısında izleyenler duygularına hakim olamadı.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.