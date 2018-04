Sen Anlat Karadeniz ATV CANLI İZLE... Sen Anlat Karadeniz 12.bölüm izle (ATV CANLI İZLE)

Sen Anlat Karadeniz ATV CANLI İZLE... Sen Anlat Karadeniz 12.bölüm izle... ATV canlı izle... Sen Anlat Karadeniz'de nefesler tutuldu. Herkes bu akşamki bölümü merak ediyor. Peki Sen Anlat Karadeniz canlı nasıl izleriz?

SEN ANLAT KARADENİZ ATV İZLE: Sen Anlat Karadeniz'de nefesler tutuldu. Tahir hapise girdi. Nefes, Tahir'i kurtarmak için elinden geleni yapacak. Vedat'ın planladığı şey oluyor gibi. Nefes'i tehdit ederek kendiyle evlenmesini sağlayabilecek mi? Vedat'ın kötülükleri bitmek bilmiyor. Önce Yiğit'in velayetini almak istiyor, sonrada Nefes'i kendiyle evlenmesi için tehdit ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in 12.bölümünde Nefes, silahla Vedat'ın karşısına dikiliyor. Tetiğe basıp basmayacağı bu bölümde belli olacak. Tahir ise hapisten çıkıyor, onu karşılayan ise ailesi oluyor. Tahir, Nefes'i sorduğunda ise herkesin yüzü buz kesiyor. Tahir abisine 'Sen beni hapishaneden çıkartmak için videoyumu verdin?' diyor. Buna cevap alamayan tahir yavaş yavaş birşeyleri anlamaya başlıyor. Bundan sonra neler olacağı Sen Anlat Karadeniz 12.bölümde ortaya çıkacak. Peki Sen Anlat Karadeniz canlı nasıl izleriz? Sen Anlat Karadeniz 12.bölüm izle... Sen Anlat Karadeniz canlı izle...

SEN ANLAT KARADENİZ 12.BÖLÜM FRAGMAN İZLE İÇİN TIKLA...

SEN ANLAT KARADENİZ 12.BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLA

Sen Anlat Karadeniz 12.bölümde neler olacak?

"Seninle asla evlenmeyeceğim!"

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

''Seni çıkarmanın bir yolu olmalı!''

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.