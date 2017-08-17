Şehit Ömer Halisdemir’in heykeli kaldırıldı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının verildiği meydanda bulunan heykeli, silüetin tam olarak yansıtılmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda şehidimizin isminin ölümsüzleştirilmesi ve aziz hatırasının yaşatılması amacıyla yaptırdığımız 'Ömer Halisdemir Anıtındaki' heykelin; şehidimizin ailesinde ve kamuoyunda oluşan, siluetin tam olarak yansımadığı yönündeki kanaatlerden hareketle, yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan 6 metre boyundaki, arkasında "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazan Halisdemir’in heykeli, 21 Şubat 2017'de şehidin adını taşıyan Ömer Halisdemir Meydanı'na dikilmiş, 17 Temmuz'da düzenlenen törenle açılışı yapılmıştı.

Yasin Esen