Şehit olan askerin acı haberi baba evine ulaştı

Hatay’ın İskenderun ilçesi Karayılan kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Abdullah Akdeniz’in acı haberi Osmaniye’deki baba ocağına ulaştı. Şehidin 1 çocuğu olduğu ve eşinin diğer çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada uzman çavuş Abdullah Akdeniz yaralandı. Yaralanan Akdeniz, ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve bir çocuk sahibi olan şehidin acı haberi ise Osmaniye’nin Tozluyurt Yaylası'nda olan annesi Emine ve babası Mustafa’ya yetkililer tarafından verildi. Şehidin Düziçi ilçesi Gümüş Köyü’nde ki babasının eviyse Türk Bayraklarıyla donatılırken aile yakınları baba ocağına gelip aileye başsağlığı diledi.

Şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz’in eşi Mükerrem’in hamile olduğu ve toplam 8 kardeş oldukları öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın defnedilecek.

Resul Özdil