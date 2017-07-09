Şehit ateşi Suruç’a ve Adıyaman'a düştü| Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce - Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş

Bitlis’in Hizan ilçesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce ile Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in Adıyaman ve Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bitlis’in Tatvan - Hizan karayolunda içerisinde askerlerin bulunduğu araç, Hazro Deresi mevkiinden geçtiği sırada PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi. Mayının infilak ettirilmesinin ardından teröristlerce araca ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Köseceli beldesinde toprağa verilecek.

Suruç'a şehit ateşi düştü

Önceki gün gece saatlerinde Bitlis’in Hizan ilçesinde yola döşenmiş mayının infilak ettirilmesi sonucu PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, olayda 2 asker şehit olurken 1 asker yaralanmıştı. Şehit askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in Şanlurfa’nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, şehidin Suruç ilçesindeki ailesine yetililer tarafından şehit haberi verildi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in naaşı bugün Suruç ilçesi Süleymaniye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Suruç Şıh Nasır Aile Mezarlığı’nda defnedilecek.

Şinasi İnan