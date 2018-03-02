Şehit ateşi Aydın’a düştü !

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında PKK/PYD/YPG/DEAŞ bölücü terör örgütleriyle girdikleri çatışma sonucu 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı. Şehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin yaklaşık 5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.