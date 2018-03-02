Şehit ateşi Aydın’a düştü !

Görünüşe göre masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz.. Masaüstü görünümüne geçmek ister misiniz?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında PKK/PYD/YPG/DEAŞ bölücü terör örgütleriyle girdikleri çatışma sonucu 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı. Şehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin yaklaşık 5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.