Seda Sayan'dan evlilik programları yasağının ardından flaş karar!

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Erkan Çelik'ten ayrıldıktan sonra Instagram hesabını kapatan Seda Sayan, KHK'nın evlilik programlarının yasaklanmasına dair çıkan haberlerinin ardından sosyal medyaya ve sahnelere dönme kararı aldı.
Seda Sayan ve Erkan Çelik arasındaki 6 yıllık ilişki geride bıraktığımız haftalarda sona erdi. Bu ayrılığın ardında Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın vetosu olduğu iddia edilmi ve Sayan, Instagram hesabını kapatmıştı.
Ancak evlilik programlarının yasaklanacağı haberleri çıkınca Sayan, sosyal medyaya ve sahnelere dönme kararı aldı. Bu haberi Demet Akalın kendi Instagram sayfasından duyurdu.