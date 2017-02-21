Şanlıurfa’da zabıtalar simit satan Suriyeli çocuğun tezgahına el koydu

Şanlıurfa’da zabıtalar otobüs durağında simit satan Suriyeli çocuğun tezgahına el koydu. Simitlerini götüren zabıta aracının arkasından dakikalarca bakan çocuk, ”Hırsızlık yapmıyorum, ekmek paramı çıkarıyorum” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından, otobüs durağında simit satan Suriyeli çocuğun tezgahına el konuldu. Olay yerinden geçen yerel bir gazetecini cep telefonuyla görüntü çektiğini gören bir zabıta memuru “Görevimizi yapıyoruz” diyerek görüntü alınmaması konusunda uyarıda bulundu. “Görevinize müdahalemiz olmuyor” şeklinde cevap veren gazeteci, çekim yapmaya devam ederken kaldırımın üzerinden alınan tezgah, zabıta aracına konularak götürüldü.

İki kardeşine bakmak için 200 simidi satmaya çalışan çocuğun simitlerini götüren zabıta aracının arkasından dakikalarca bakması yürekleri burktu. Türkçe konuşmakta zorlanan Suriyeli çocuk, "Simitlerimi zabıta aldı. Neden aldığını bilmiyorum. Bu gün simit aldım. Vallahi ben bir şey konuşmadım. İki kardeşim var. Hırsızlık yapmıyorum, çalışıyorum ki ekmek parası çıksın ama şimdi zabıta geldi aldı. Elli lira zarar ettim” şeklinde konuştu.

(İHA)