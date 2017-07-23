Samsunspor’un anlaştığı oyuncunun kalbinde yetersizlik çıktı

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Samsun'a getirdikleri Portekizli oyuncu Abel İssa Camara’nın kalbinde yetersizlik çıktığı ve futbol oynamasında risk olduğu için transferden vazgeçip başka yabancılara yöneldiklerini söyledi.

Transfer çalışmalarına yabancı arayışlarıyla devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Samsun’a getirdiği Abel İssa Camara’da mutlu sonra ulaşamadı. Oyuncu 2 hastaneden de sağlıklı raporu alamadı. Kalbinde problem çıkan oyuncu, sahada bayılması ve kalp krizi geçirmesi riski göz önüne alınarak sözleşme imzalanmayarak ülkesi Portekiz’e geri gönderildi.

Yaşanan son durumlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Coşkun Zeren, "Camara transferi iptal oldu. Oyuncu ülkesi Portekiz’e geri döndü. Oyuncu 2 hastanede sağlık kontrolünden geçti. Bazı futbolcularda da görülen sahada bayılma ve düşme gibi hastalığı olduğu ortaya çıktı. Kalbindeki kaslarda bir yetersizlik varmış. Kendisine de bu durumu ilettik. Futbol oynamasında bile risk vardı. Kendisine bütün sağlık raporlarını verdik. Sporcu sağlığı ve yaşamı açısından böyle bir risk alamazdık. O yüzden transferi iptal ettik. Boubacar Dialiba ise kendi kulübüyle sorunlarını çözemedi. O duruma bakıyoruz. Başka yabancılarla görüşmeye devam ediyoruz. 4 koldan transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Yerli transferi konusunda da doğru noktalar için çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.

"4 hazırlık maçı daha oynanacak"

Takımın sezona 4 hazırlık maçı yaparak hazırlanacağını altını çizen Zeren, “Hazırlık maçlarımız belli oldu. Şanlıurfaspor ve Konya Selçukluspor ile ayın 28’inden önce Erzurum’da hazırlık maçı oynayacağız. Sonra Ankaragücü ile stadımızın açılış maçını oynayacağız. Ondan sonra da ligin başlamasına kısa bir süre bir hazırlık maçı daha yapacağız. Son maçımız için de Giresunspor ile görüştük. En az 4 hazırlık maçı daha oynayıp sezona başlayacağız” diye konuştu.

Erdi Demür