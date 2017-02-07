Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor yönetimi, gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor’da yönetim kurulu, Afjet Afyonspor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından bir toplantı yaparak Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Sakaryaspor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda, dün Tuncay Şanlı ile yapılan görüşmede, Sakaryaspor’un menfaatleri için bir kan değişimine ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir. Tuncay Şanlı ile karşılıklı olarak anlaşarak kendisi ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarız. Tuncay Şanlı'ya bugüne kadar Sakaryaspor’a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz.”

Remzi Şimşek