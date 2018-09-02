Safran ile yapılan Osmanlı tatlısı nedir? HADİ İpucu sorusu (2 Eylül 2018)

Safran ile yapılan Osmanlı tatlısı nedir? HADİ İpucu sorusu (2 Eylül 2018)... Bugün ki ipucu verildi. İpucu bir Osmanlı tatlısı. Peki ne olabilir? İşte detaylar...

Safran ile yapılan Osmanlı tatlısı nedir? HADİ İpucu sorusu (2 Eylül 2018)... Bugün ki ipucu verildi. İpucu bir Osmanlı tatlısı. Peki ne olabilir? İşte detaylar...

HADİ İpucusunda sorulan safran ile yapılan Osmanlı tatlısı Zerde'dir.

ZERDE NEDİR?

Zerde, Konya bölgesinde sıklıkla karşılaşılan bir tatlı türü olarak bilinmektedir. Zerdeyi farklı kılan renginin sarımtırak olmasıdır. Bunda safranın etkili bir rolü bulunmaktadır. Fakat pahalı bir ürün olduğundan yerine çoğunlukla zerdeçal baharatı tercih edilmektedir.

Safranın renginin sarı olmasından dolayı da herkes tarafından bilinmektedir.

SAFRAN NEDİR?

Safran, küçük bir miktarı bile çok etkili olan, piyasada yüksek fiyatlarla bulabileceğimiz bir tür baharattır. Aynı isimdeki çiçeğin tomurcuk, yani tepecik kısımları asıl faydalanılan yeridir. Sadece yarım kilogram safran elde etmek için 75 bin çiçeğin, 225 bin tepeciği toplanmalıdır. İşte bu sebeplerle de oldukça az bulunan ve ekonomik değeri yüksek olan bir bitkidir.