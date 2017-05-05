Rusya: 'Güvenli bölge antlaşması bu gece yürürlüğe girecek'

Rusya, Suriye'yi kapsayan güvenli bölge antlaşmasının bu gece yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımlarıyla, 4. uluslararası Suriye konulu gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Suriye'de güvenli bölge konusu görüşüldü. Görüşmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenli bölge antlaşmasının bu gece yürürlüğe gireceği belirtildi. Bakanlık antlaşmanın, ABD ve Suudi Arabistan'dan da destek gördüğünü bildirdi.

Antlaşma kapsamında, Suriye'de "4 çatışmasızlık bölgesi" kurulacak. Suriye'nin 4 yerinde kurulması planlanan bölgeler, İdlib, Humus'un kuzeyindeki bazı bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, Deraa ve Keneytra illeri olmak üzere belirlendi. Ortak Çalışma Grubu, iki hafta içerisinde çatışmasızlık bölgelerinin kesin sınırlarını ve güvenli bölgeleri belirleyecek. Çatışmasızlık bölgelerinde, rejim güçleri ve muhalif gruplar dahil olmak üzere her türlü silah kullanımı yasaklanacak. Güvenli bölge antlaşması ilk etapta 6 ay yürürlükte kalacak.