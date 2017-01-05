RTÜK yılın evlilik programlarına cezayı kesti

Şikayet sayıları ile rekor kıran evlilik programları yine ceza aldı.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına para cezası verdi. Vatandaşlar programları en fazla ahlaka ve manevi değerlere aykırı olduğu sebebiyle şikayet etti.

Ceza alan programlar ise şöyle;

Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur', 45 bin 591 başvuruyla en fazla şikayet edilen program oldu. Fox TV'de yayınlandığı dönem 14 bin 801, Star TV'ye geçtikten sonra 6 bin 752 şikayet alan "Zuhal Topal'la" programı ikinci sırada yer aldı. ATV'deki "Esra Erol'da" 15 bin 498, Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' 12 bin 186 ve Flash TV'deki 'Dest-i İzdivaç' ise 290 şikayet aldı.

Üst Kurul, bu çerçevede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına para cezası verdi.