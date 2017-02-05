Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın devre arasında Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan \%100 Futbol programında Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in devre arası derbi yorumu;

-49 dakika oynandı, topun oyunda kalmaması açısından Türkiye ve Avrupa rekoru kırılmıştır. Çirkin bir oyun oldu

-Advocaat, \%1000 çıkarır Van Persie'yi. En küçük şeyinde atacak hakem Van Persie'yi

-Oğuzhan, Van Persie'ye 'burnun havada' gibi bir hareket yaptı. Ben öyle anladım

-Kırmızı pozisyonunda Van Persie'nin yaptığı faul ve sarı kart var. Eğer tekmeyse, kırmızı vermesi lazım

-Tosic'in bir darbesi gözüküyor, tahrik oldu, vurdu

-Saat tutun, devre 15 dakika sürmez, en az 20 dakika sürer. İçeride olaylar var çünkü

- Şu anda Van Persie duştadır

-Advocaat'ın eğer tecrübesi varsa, ki var, Van Persie'yi çıkartır. Oyunda tutmak, Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır

- Beşiktaş'ta Mitrovic oyuna girer. Talisca çıkar gibi duruyor. Van Persie'yi oyunda tutmak Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır. Advocaat, ikinci yarı Persie'yi çıkarır. "