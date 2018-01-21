Reyhanlı'ya iki roketli saldırı daha yapıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezine ikinci roketli saldırı düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası yakınlarında 2 roketli saldırıda bulundu.

Olay yerine ambulans ve polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Ata: "37 yaralımız var, 4'ünün durumu ağır"

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesinde Afrin bölgesinden yapılan roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti.

Vali Ata, hastane çıkışında yaptığı açıklama, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 5 farklı bölgeye roket alması sonucunda 37 kişinin yaralandığını, 31'inin ayakta tedavi edildiğini söyledi. 6 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıklarını kaydetti.