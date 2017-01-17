Reina saldırganının yakalanmasına ünlüler sosyal medyadan yorum yaptı

İşte ünlü isimlerin katilin yakalanması sonrası yaptıkları paylaşımlar:
Berkay Şahin: TürkPolisiYakalar Şimdi şov başlıyor senin için kansız şerefsiz!
Hakan Yılmaz: Şimdi bu şerefsiz katili götürecekler merkeze, gösterecekler herkese..
Cem Davran: Emeği geçenlerin ellerinden öpüyorum, var olun. O yaratığın yakalanması umut bize.
Büşra Pekin: Katil yakalanmış...Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın ülkemize.. Kimseye....
Evrim Akın: reina katliaminı yapan vahşi terörist yakalandı. Emniyet güçlerimizi tebrik ederim işte polisimiz
Nur Yerlitaş: Benim yürekli asil polisim sizinle gurur duyuyorum
Yeşim Salkım: Ve sonuç yakalandı… Biz ne dedik yanınıza kalmayacak dedik hainler…. Bak şimdi bizim emniyetimiz seni bir güzel… paket
Suzan Kardeş: Vicdansız yakalandı çok şükür
Şahan Gökbakar: Türk Polisi Yakalar! Helal olsun size!